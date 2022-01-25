طقس الإسكندرية: هدوء نسبي في الأمطار واستمرار الصقيع

شهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هدوء نسبيا من حيث شدة الأمطار التي تهطل على المدينة الساحلية بشدة خلال الأسبوع الجاري، إلا أن موجة الصقيع مستمرة في ظل درجة حرارة 11 مئوية صباحا وانخفاضها إلى 7 درجات ليلا، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبا على أن تزيد شدتها مساء، كنتاج لموجة الصقيع التي تضرب مصر منذ قرابة أسبوع سببها وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا مصحوباً بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.

استمرار فتح بوغاز الإسكندرية

وارتبط طقس الإسكندرية السيء بارتفاع الأمواج على البحر المتوسط حيث من المتوقع ارتفاعه من 3 إلى 5 أمتار إلا أنه حتى الآن لم يؤثر على عمل بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة الذي يستمر في العمل دون غلق، فيما من المتوقع أن يصدر قرار غلق مع اشتداد الطقس السيء على الإسكندرية.

حالة طوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

من جهته، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من الساعة 7 مساء السبت الماضي ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، على أن تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.