تفاصيل مشاركة البنك الزراعي في معرض التمور بسيوة: برامج تمويل وفرع جديد

شارك البنك الزراعي المصري، في المهرجان والمعرض الدولي للتمور المصرية الخامس بسيوة بمحافظة مطروح، الذي أقيم لمدة 4 أيام في القرية الأولمبية بمشاركة 84 عارضاً من المؤسسات والشركات المنتجة للتمور من مصر ودول الإمارات والأردن والسودان وليبيا وسط حضور جماهيري كبير وتمثيل رسمي من وفود الدول المشاركة.

وأظهر البنك الزراعي المصري، من خلال جناحه بالمعرض بإطلالة مميزة تعكس الاهتمام الذي يوليه البنك للمشاركة في جهود التنمية الشاملة بمحافظة مطروح، وحرصه الدائم على دعم وتمويل القطاع الزراعي ومجالات التصنيع الزراعي القائم على الزراعات التقليدية التي تشتهر بها واحة سيوة، مثل «التمور» و«الزيتون» و«النخيل».

يعكس الجناح أيضاً، الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه في المناطق التنموية الجديدة وتلبي جميع احتياجاتهم المصرفية والتمويلية، كما يعد المهرجان والمعرض الدولي للتمور المصرية نافذة للتواصل بين البنك والمزراعين وكل المنتجين وأصحاب الأعمال في واحة سيوة خاصة ومحافظة مطروح بشكل عام.

محافظ مطروح يتفقد جناح البنك الزراعي بمعرض التمور

وخلال تفقده للمعرض، أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجناح البنك الزراعي المصري، مؤكدًا أنَّ الجناح يعكس التطوير الذي يشهده البنك حالياً على جميع المستويات.

كما أشار «شعيب»، إلى حجم التعاون القائم بين المحافظة والبنك خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التنمية في جميع أنحاء المحافظة بما ينعكس على تعظيم استفادة كافة أبناء المحافظة بخدمات البنك المصرفية والتمويلية وبخاصة المبادرات التي ينفذها البنك لتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وغيرها من البرامج التمويلية لمشاريع تشغيل الشباب والخريجين وتمويل المرأة الريفية والمعيلة وصغار المزارعين ومربي الأغنام والماعز.

جناح البنك الزراعي بالمعرض يشهد اقبالاً كبيراً من أهالي سيوة

شهد جناح البنك إقبالاً كبيراً من أهالي سيوة وزوار المعرض للاطلاع على جميع المنتجات البنكية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، خاصة برامج تمويل إنتاج الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، إضافة إلى قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الصناعات والحرف التقليدية في سيوة.

برامج تمويلية متميزة لأهالي مطروح وسيوة لتلبية احتياجاتهم المصرفية

كما أعلن البنك الزراعي المصري، الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لأحدث فروع البنك للمعاملات الإسلامية بسيوة، تمهيداً لافتتاحه خلال أسابيع قليلة، حيث يلبي الفرع الجديد متطلبات أهالي سيوة للحصول على احتياجاتهم من الخدمات التمويلية والمصرفية للبنك الزراعي المصري.

ويقدم البنك عدداً من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية لأهالي مطروح وسيوة، بينها تقديم تمويلات طويلة الأجل لكل أنواع المحاصيل الزراعية الشهيرة في سيوة، ومن ثم يقدم البنك التمويل اللازم لتأسيس المزراع بالكامل بدءا من تمويل شراء الفسائل والشتلات مروراً بحفر الآبار وإنشاء شبكات الري الحديث ومحطات الطاقة الشمسية ودعم الحصول على كل مستلزمات الزراعة والإنتاج، بالإضافة لقروض خدمة المحاصيل والفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية وغيرها من القروض حتى اكتمال مراحل الإنتاج والحصاد.

كما يقدم البنك قروضاً تمويلية لدعم التصنيع الزراعي للمحاصيل في سيوة مثل تصنيع وتعبئة وتجفيف التمور ومصانع إنتاج وتصنيع الزيتون، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج بالإضافة لسيارات النقل المجهزة والمبردات لتسهيل عمليات النقل والتصدير للخارج.

ويحرص البنك الزراعي المصري على تنمية الثروة الحيوانية في محافظة مطروح من خلال تمويل تربية الأغنام والماعز.

برنامج «باب رزق» للتمويل متناهي الصغر لتشجيع عمل المرأة في الحرف

كما يوفر البنك الزراعي المصري تمويلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لأهالي مطروح، ويعتبر برنامج «باب رزق» التمويل المثالي للمشروعات متناهية الصغر نظرًا لخصوصية وثقافة أهالي المنطقة، يساعد القرض في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تشجيعها على العمل في مجالات الحرف اليدوية والتقليدية.