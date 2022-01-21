قرض السيارة من البنك الزراعي المصري.. ادفع 15% وقسط الباقي

تتسارع البنوك المحلية، في تقديم خدمات وإتاحة منتجات متنوعة، تناسب وتلبي احتياجات الأفراد، منها تمويلا شراء السيارات بمختلف الأنواع، في إطار الحرصا على تحقيق أهداف الشمول المالي، بتوجيه من البنك المركزي المصري.

ويقدم البنك الزراعي المصري، تمويل السيارة بمختلف أنواعها: الملاكي والنقل والميكروباص والأجرة، للأفراد بنظام المرابحة، ضمن المعاملات الإسلامية التي يتيحها المصرف.

ويهدف التمويل، إلى تمكين الأفراد من الحصول على وسيلة نقل خاصة تساعدهم على التنقل إلى العمل، وقضاء كل احتياجاتهم التي تستلزم وجود وسائل التنقل، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى شبكة مواصلات جيدة، مثل وسائل النقل العامة.

شروط الحصول على قرض سيارة من البنك الزراعي

قبل الحصول على التمويل من البنك الزراعي المصري، لا بد من استيفاء جميع الشروط والأوراق التالية:

- دفع مقدم يبدأ من 15% من قيمة السيارة.

- التقسيط بنظام المرابحة، وسداد الأقساط شهريا.

- لا بد من استيفاء كل الضمانات المطلوبة.

وتوجد شروط اضافية للحصول على تمويل سيارة بنظام المرابحة من البنك، للسيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة، وللموظفين وأصحاب الودائع، كالتالي:

- دفع مقدم يبدأ من 10% من قيمة السيارة.

- تقديم قرار القومسيون الطبي.

- ألا يقل الدخل الشهري عن 3 آلاف جنيه، للموظفين فقط.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة بنظام المرابحة

عند موافقة البنك الزراعي، على طلب تمويل السيارة المقدم، يجب على صاحب الطلب استيفاء باقى المستندات، وهي كالتالي:

- صورة الطلب المقدم من العميل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن، على أن تكونا ساريتين.

- إيصال مرافق حديث مطابق لعنوان العميل ببطاقة الرقم القومي.

يجدر الإشارة إلى أنَّ البنك الزراعي المصري، يقوم بتمويل شراء السيارة بصيغة نظام المرابحة الإسلامية، القائم على تحقيق الطرفين للربح، عن طريق نقل الملكية إلى من يتم تمويله بالعقد الأول بالثمن الأول، لكن مع زيادة هامش ربح يحصل عليه البنك، أي أنها عملية بيع وشراء بزيادة على الثمن الأصلي للسلعة.