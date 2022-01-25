أبو ظبي تلغي الجرعات المعززة للسائحين المطعمين ضد كورونا

قامت السلطات في الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن معلومات جديدة حول متطلبات دخول العاصمة أبو ظبي، قائلة إنه على عكس المقيمين والمواطنين، لا يحتاج السائحون الذين تم تطعيمهم بجرعتين إلى إظهار دليل الحصول على جرعة معززة لدخول أبو ظبي.

وجاء التحديث الخاص بالسياحة في الوقت الذي يتصاعد فيه الارتباك حول قواعد الدخول إلى أبو ظبي، التي اتبعت نهجا أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا مقارنة بجارتها دبي التي تُبقي على قيود مخففة، بينما دفعت الجائحة أبو ظبي إلى وضع حدود صارمة مع دبي، ما أجبر جميع السائقين على التوقف لفترة لتلقي التطعيم والخضوع لاختبار «كوفيد - 19».

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المتطلبات المتغيرة للتلقيح تسببت في متاعب للمسافرين

قالت وكالة «أسوشيتد برس»، إن المتطلبات المتغيرة باستمرار تسببت في بعض المتاعب للمسافرين، إذ ابتعد السائقون من دبي والذين لم يتلقوا جرعات معززة، عن العاصمة أبو ظبي بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وأوضحت الإمارة لاحقا أن جميع المواطنين والمقيمين الذين يسعون للدخول، يجب عليهم الآن إظهار دليل على الحصول على جرعة معززة ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل والحفاظ على «الوضع الأخضر».

ونقلت الوكالة، عن موقع «أبو ظبي السياحي» أن القاعدة الجديدة لا تنطبق على الزوار الدوليين، الذين قد يدخلون المدينة إذا كانوا قد تلقوا كلتا الجرعتين، كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية تحديث للإجراءات، يتضمن أنه يجب على جميع الزوار، سواء كانوا مقيمين أو سائحين، تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا تم إجراؤه خلال الأسبوعين الماضيين للدخول إلى العاصمة وأماكنها العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والصالات الرياضية، في الوقت الذي تصاعدت حالات العدوى في الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.