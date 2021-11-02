الإمارات والبحرين يبدآن تطعيم الأطفال من عمر 3 و5 سنوات ضد كورونا

أعلنت المملكة البحرينية ووزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء أنّهما سيستخدمان لقاح «فايزر» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، مضيفة أنَّ القرار جاء بعد أن كشفت دراسة عن فعالية اللقاح بنسبة 90.7% على 3100 طفل حصلوا على اللقاح تتراوح أعمارهم بين 5 و11، وفي الإمارات تم اعتماد لقاح «فايزر» للأطفال وذلك بعد أن كان لقاح «سينوفارم» هو اللقاح الوحيد لتطعيم تلك الفئة العمرية.

جاء ذلك وفق البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة البحرين، نقلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

لا آثار جانبية للقاح على الأطفال

وذكرت صحيفة «رويترز» الأجنبية، أنَّ الدراسة الجارية لم تكشف عن أي آثار جانبية شديدة للقاح على الأطفال، متوقعة أنَّ تحصل البحرين على جرعات من الشركة المصنعة للقاح لتلك الفئة العمرية اعتبارا من بداية عام 2022.

تطعيم الأطفال أقل من 10 أعوام

وأعلنت البحرين، في وقت سابق، أنَّها ستبدأ بتطعيم الفئات العمرية التي تتراوح بين 3 و11 عامًا، بجرعتين من لقاح «سينوفارم»، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بالبحرين.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في البحرين، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 9 حالات لعمالة وافدة، و24 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و12 حالة قادمة من الخارج، مضيفا إلى تعافي 71 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275072، موضحة أنَّه لا يزال حالتين تحت العناية، في حين أن 407 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 409 حالات.