السائحون يشاركون في احتفالات عيد الشرطة بالغردقة.. بورتريه الشهداء وتورتة بعلم مصر

شهدت شواطئ الغردقة، احتفالات عيد الشرطة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حاملين علم مصر وصورة الرئيس السيسي، والرقص على أنغام الأناشيد الوطنية وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي.

تورتة لمجسم دبابة في احتفالات عيد الشرطة

وأعدت الفنادق السياحية في الغردقة، احتفالًا خاصًا بعيد الشرطة على الشواطئ، بإعداد تورتة كبيرة لمجسم دبابة وتورتة أخرى بعلم مصر بطول 3 أمتار وعصائر بألوان علم مصر، وأطلقت السيدات الزغاريد وسط تفاعل الجميع والسائحين الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

وقال محمد جمال مدير عام أحد الفنادق السياحية المنظمة للاحتفالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فنادق البحر الأحمر حرصت على الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، وذلك بمشاركة سياح ومصريين من نزلاء الفندق والعاملين بها، وذلك من خلال تصميم بورتريهات وتورت بصور وأسماء الشهداء ورفع أعلام مصر واللافتات .

مشاركة السائحين في احتفالات عيد الشرطة بالغردقة

من جانبه، أوضح سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الاحتفال جاء تقديرا لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تنظيم الاحتفالات بمشاركة السياح هي رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري دائما ما يدعم الوطن ومقدر لتضحيات رجاله في الدفاع مصر.

ولفت «جمعة»، في حديثه لـ«لوطن»، إلى أن الفنادق تحرص دائما على المشاركة في المناسبات والأعياد الوطنية، كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية للقطاع السياحي ونقل صورة مشرفة للسائحين الأجانب عن جنود مصر، لافتًا إلى تفاعل السائحين الأجانب مع الاحتفالات، من أكثر من 12 جنسية أجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية احترازية وأمنية مشددة.