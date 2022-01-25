تردد قناة فوكس سبورت على النايل سات.. هل تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار؟

تخوض مصر لقاءات مهمة في كأس بطولة أمم أفريقيا، ويسعى الكثيرون لمشاهدة جميع المباريات، خاصة التي تخص منتخب مصر، لذا يبحث العديد من المشجعين عن تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر لمشاهدتها وتشجيع منتخبهم الوطني لقطع شوط آخر للفوز ببطولة القارة السمراء الغائبة عنها منذ أعوام.

من ضمن ما كثر البحث عنه خلال الساعات الماضية، تردد قناة فوكس سبورت التي انتشرت العديد من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى أنّها ستنقل مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

تردد قناة فوكس سبورت على النايل سات

تردد القناة : 12284.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القناة الرياضية البلغارية: بلغاريا سات

تردد: 12380

معدل استقطاب أفقي.

معدل الترميز: 30000.

كما تذيع قنوات بي إن سبورت كافة المباريات الخاصة بالبطولة، ونعرض ترددها فيما يلي:

تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما بمدينة ديوالا الكاميرونية، ويحكم المباراة وفق ما أعلن الاتحاد الأفريقي الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.