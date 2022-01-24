إعلان سلبية مسحة منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء، على ملعب أحمدو أهيدجو.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر اليوم في مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا للقاء كوت ديفوار بعد غد الأربعاء عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة..

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