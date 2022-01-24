إعلان سلبية مسحة منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار بأمم أفريقيا
كتب:
الوطن
07:40 م | الإثنين 24 يناير 2022
المنتخب الوطني
يستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء، على ملعب أحمدو أهيدجو.
وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر اليوم في مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا للقاء كوت ديفوار بعد غد الأربعاء عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة..
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https://sport.elwatannews.com/ar/1/1/912130