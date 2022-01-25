محافظ القليوبية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ببنها

وضع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه السيد اللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس علي يوسف أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية، ورجال القوات المسلحة، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في مقر قوات الأمن بمدينة، بنها اعترافا بفضلهم وبالجهود والتضحيات التي بذلوها؛ للحفاظ على سلام وأمن أرض مصر الحبيبة.

محافظ القليوبية يهنئ رجال الشرطة بعيدهم

وخلال مراسم الاحتفال، عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني، كما تمت قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وقدّم محافظ القليوبية التهنئة لرجال الشرطة المصرية البواسل بمناسبة عيدهم السنوي، الذي أصبح ذكرى خالدة يعتز بها الشعب المصري على مر السنين لما قدموه وما يقدموه من تضحيات.

الشرطة صمام الأمن والأمان

وأكد محافظ القليوبية أن الشرطة المصرية تعد صمام الأمن والأمان للشعب المصري، وتثبت يوماً بعد يوم بسالتها وقدرتها على تحقيق رسالتها في خدمة الشعب، فضلاً عن تفانيها مع القوات المسلحة في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

ووزع المحافظ، الورود على رجال الشرطة من القادة والضباط والصف والجنود بشوارع مدينة بنها لتقديم التهنئة إليهم بمناسبة تلك المناسبة.

تأتي الاحتفالية بمناسبة احتفالات محافظات مصر بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية الذي يأتي تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية، التي ترسخ في الأذهان بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل حماية تراب الوطن ولتبقى راية مصر عالية خفاقة.