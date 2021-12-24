مرفق الكهرباء يعلن أبرز عيوب السخان الكهربائي.. «اعرفها قبل الشراء»

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض التفاصيل الخاصة بالسخان الكهربائي، وأبرز عيوبه ومميزاته، وماذا يجب أن يفعله ويراعيه الشخص عند شراء سخان جديد.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز عيوب السخان الكهربائي وفق ما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

عيوب السخان الكهربائي

1- استهلاكه للكهرباء بشكل كبير.

2- كلما زادت سعة تخزين السخان الكهربائي كلما زاد استهلاك الكهرباء.

3- السخان الكهربائي له سعة محددة، بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالماء ومن ثم يتم تسخين هذا الماء فقط وقد تحتاج للمزيد وتجد أن الماء نفذ.

تعرف على مزايا السخان الكهربائي

1- تعتبر أنظمة التدفئة الكهربائية الخاصة بالسخان الكهربائي أسهل وأرخص في التركيب.

2- تتميز السخانات الكهربائية بأنها نظيفة وتحترم البيئة، ولا يصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة تلوث البيئة.

3- من أبرز ميزات السخانات الكهربائية أنها أكثر أمانًا، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4- لا يحتاج سخان الكهرباء إلى ضغط ماء معين.

معايير يجب عليك الاهتمام بها قبل شراء سخان كهربائي جديد

هناك بعض المعايير التي يجب الاهتمام بها قبل شراء سخان كهربائي جديد وفق لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرزها مايلي.

الأمان: يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، لذا احرص عند الشراء على توافر هذه الميزة به، حيث إن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.

توفير الكهرباء: احرص عند شراء سخان كهربائي أن يكون عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

السعة: عند الشراء احرص على النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء أو تختار سعة أقل من استهلاكك.

الجودة: يجب عليك اختيار أفضل سخان كهرباء ذي جودة مناسبة.