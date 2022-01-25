«التموين» تعلن طريقة اشتراك التجار في الأوكازيون الشتوي: «60 دقيقة»

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أصدر القرار رقم 14 لسنة 2022، ببدء الأوكازيون الشتوي، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7 فبراير المقبل، ولمدة شهر، موضحا أن التاجر له حرية الاختيار في نسبة الخصم، بشرط أن يلتزم بالنسبة وأن تكون حقيقية، مشيرا إلى أنه حال اكتشاف المستهلك أن الأسعار غير مطابقة لنسبة الخصم يجب عليه الإبلاغ فورا.

شروط مشاركة التجار في الأوكازيون الشتوي

وأوضح «أبو الفضل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سلمى عادل ونهال كمال، ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على قناة «TEN»، أن من يرغب من أصحاب المحلات بالمشاركة في التخفيضات السنوية، عليه التوجه إلى المديرية التابع لها بالسجل التجاري، وإحضار البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة لطلب المشاركة في التخفيضات، لافتا إلى أن الطلب ستجري الموافقة عليه خلال ساعة تقريبا من تقديمه.

عقوبات مشددة للمخالفين لأسعار الأوكازيون

وشدد مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، على ضرورة التزام التاجر بكتابة سعر السلعة قبل التخفيض وبعده، لافتا إلى وجود قوانين وعقوبات مشددة في حالة المخالفة أو الخروج عن الأسعار المتفق عليها، وقد تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه، وجرى إخبار التجار بذلك، لذلك فإنه من غير الممكن وجود أي تلاعب في الأسعار.

وأشار إلى الأرقام الهاتفية التي خصصتها وزارة التموين لإبلاغ الموطن في حالة وجود مخالفات في أسعار الأوكازيون، وهي «27942683»، والخط الساخن «16528»، مشيرا لوجود حملات رقابية على مدار السنة، وبالأخص خلال هذة الفترة، تستمر ليلا ونهارا لخدمة المواطنين.