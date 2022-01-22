هل يقتصر الأوكازيون الشتوي على محال الملابس فقط؟.. «التموين» توضح

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022 غير مقتصرة على محال الملابس فقط، والتي ستشهد تخفيضات هذا العام على الملابس الشتوية قد تصل إلى 50% من السعر الأصلي للسلعة قبل عرض التخفيضات عليها، بناء على ما أعلنته وزارة التموين في نص إعلانها عن موعد بدء الأوكازيون الشتوي.

محال يشملها الأوكازيون الشتوي 2022 بخلاف الملابس

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الأوكازيون الشتوي 2022 يمتد أيضا ليشمل محال الأدوات المنزلية وأيضًا محال الشنط والأحذية، وذلك للدخول في موسم تخفيضات شتاء العام الجاري 2022 والمقرر له شهرا كاملا يبدأ في 7 فبراير المقبل وحتى 7 مارس الذي يليه.

فيما أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بناء على توجيهات صادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن جميع مديريات التموين ستقدم تسهيلات للمحال التجارية الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون، وذلك من خلال حصولهم على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.

مدة اشتراك المحال في الأوكازيون

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل، مشددا على أهمية إعلان المحال لتخفيضات حقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، أن موسم الأوكازيون بشكل عام سواء الصيفي أو الشتوي يعتبر فرصة جيدة لإنعاش حركة التجارة في الأسواق، فضلا عن تخلص المحال من السلع المخزنة لديها من خلال بيعها بعد تقديم تخفيضات عليها، منوها بأن تخفيضات هذا العام في موسم الشتاء قد تصل إلى 50% على الملابس والأدوات المنزلية والشنط والأحذية.