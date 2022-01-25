طوارئ بـ«صرف الإسكندرية» لاستقبال أمطار غزيرة خلال ساعات

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن حالة التأهب خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط توقعات بهطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، على أماكن متفرقة في المحافظة الساحلية مساء اليوم، قد تستمر لمدة 6 ساعات، مع ذروة النوة التي تشهدها المدينة، بدايةً من مساء اليوم وحتى غد الأربعاء، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس مساء اليوم في الإسكندرية ممطر بغزارة

وأكدت شركة «صرف الإسكندرية»، في بيان تحذيري لها قبل قليل، إنه وفقاً للتوقعات التي وصلت، تبدأ الأمطار في الساعة السادسة مساء اليوم بكثافة متوسطة، ثم تبدأ في غزرتها حتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، ومع حلول الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

أماكن تساقط الأمطار في الإسكندرية مساء اليوم

وأوضح الشركة في بيانها أن أماكن تساقط الأمطار في الإسكندرية، مساء اليوم، هي 4 أحياء (شرق، ووسط، والجمرك، وغرب) وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع توقع بطقس ممطر بغزارة غداً الأربعاء، مشيرةً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة لاستقبال الأمطار الغزيرة مع الكتل الهوائية والرياح شديدة البرودة، التي تجتاح المدينة منذ أيام ومازالت مستمرة حتى الآن.

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى

كما أعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى لإستقبال الأمطار الغزيرة، مع نشر عدد 100 سيارة لسحب المياه من الشوارع، والتعامل السريع مع النوة، مع إلقاء عدد من التحذيرات على المواطنين وأهالي الإسكندرية بعدم النزول إلا للضرورة القصوى، من المنازل في ساعات الليل، بسبب توقعات الأمطار التي وصلت إلى المحافظة.