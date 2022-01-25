غدًا ذروة النوة في الإسكندرية.. أمطار غزيرة وتحذيرات للمواطنين

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه وصلت تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار الغزيرة غدًا الأربعاء في ذروة النوة، موضحا أنه من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليوم دون توقف مع الاستمرار في هبوب الكتل الهوائية ونشاط الرياح وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي ما بين 3 إلى 5 أمتار.

طقس الإسكندرية غدًا

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن غدًا طقس الإسكندرية سيكون ممطرا بشدة، لذلك جرى وضع خطة عمل مكثفة من أجل التعامل مع الأمطار الغزيرة منذ تساقطها في الشوارع ولمنع أي تعطيلات للمرور أو تراكم المياه في الشوارع.

الإسكندرية تستعد لطقس غير مستقر

وأكد «نافع» أنه جرى توزيع سيارات الطوارئ في كافة البؤر الساخنة التي تتواجد في المحافظة، والأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة للمياه للتعامل السريع مع مياه الأمطار حيث جرى توزيع 100 سيارة سحب في الشوارع للتعامل مع النوة الممطرة.

تحذيرات حول طقس الإسكندرية

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن هناك تحذيرات يجب على المواطنين اتباعها عند تساقط الأمطار الغزيرة من بينها عدم التزاحم في الشوارع وعدم الوقوف أعلى الشنايش، لإعطاء فرصة للشنيشة للعمل وسحب المياه في الشوارع، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، من أجل تلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، مع ضرورة اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.