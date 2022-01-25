قناة السويس تقرر إعفاء سيارات سيناء من رسوم عبور الأنفاق والكباري

أعلنت هيئة قناة السويس، في بيان رسمي ظهر اليوم الثلاثاء، عن إعفاء السيارات الملاكي والأجرة التي تعمل داخل المدينة وتحمل لوحات معدنية لنفس المحافظة حال مرورها من محاور العبور التابعة لهيئة قناة السويس في نفس المحافظة.

وأضاف البيان «تم إقرار إعفاء السيارات الملاكي والأجرة التي تحمل لوحات معدنية لمحافظتيّ شمال وجنوب سيناء وقاطني مدينة الإسماعيلية الجديدة وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وسيارات الخدمة المجتمعية مثل الإسعاف والمطافي وسيارات الكسح والكنس والإنقاذ والطوارئ».

ربيع: حزمة تيسيرات لربط سيناء بالوادي

وقال الفريق أسامة ربيع، إنه وجّه بتقديم حزمة تيسيرات جديدة لخدمة مواطني مدن القناة وسيناء خلال عبورهم من جميع المحاور على طول قناة السويس من أنفاق وكباري عائمة ومعديات.

وأوضح «ربيع» أن هذه التسهيلات تتماشى مع خطة الدولة التي تهدف بالأساس لربط سيناء بالوادي وتسهيل حركة التجارة والانتقال من وإلى سيناء بما يخدم المشروعات التنموية بالمنطقة.

تخفيضات للشركات والأفراد

وقال البيان «تتسع مظلة التسهيلات المقدمة للمواطنين من خلال نظام الاشتراكات حيث يمنح خصم قدره 40% على الاشتراك الشهري وخصم 50% على الاشتراك الربع سنوي وخصم 60% على النصف سنوي، كما تشمل التسهيلات الشركات والمؤسسات حال شرائهما لكميات من تذاكر العبور دفعة واحدة وذلك بمنحها خصماً قدره 10% لعدد 500 تذكرة، و20% لعدد ألف تذكرة، و30% لعدد ألفيّ تذكرة من نفس الفئة».

وأهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين العابرين للأنفاق قناة السويس الالتزام بتعليمات العبور والأمان منعاً لتوقيع الغرامات، وذلك حفاظاً على سلامة العابرين.