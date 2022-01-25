«طب بنات» الأزهر بالقاهرة تدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أعلنت الدكتورة هناء العبيسي، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، دعم الكلية والمستشفى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أساسيات البحث العلمي في مجال الطب

وأعرب عميدة كلية الطب خلال افتتاح ورشة العمل السادسة التي ينظمها قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الزهراء الجامعي تحت عنوان «أساسيات البحث العلمي في مجال الطب»، والتي تقام بالتعاون مع مبادرة «قدم صحيح» بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير على هامش المؤتمر الدولي السابع لأقسام الأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر عن سعادتها بوجودها وسط هذه الكوكبة من أساتذة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الزهراء الجامعي العزيزة علينا جميعًا.

وأثنت عميدة كلية طب البنات، جهود قسم جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتورة مايسة عبد الوهاب، رئيس القسم، إضافة إلى نشاط القسم العلمي الكبير والذي تجسد خلال المؤتمر الدولي السادس لأقسام الأوعية الدموية العام الماضي، وأعلنت دعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية في جامعة الأزهر، لجميع المبادرات الرئاسية التي نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات السابق، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور يحيى صادق، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية السابق، والدكتورة مايسة عبد الوهاب، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور المتولي رجب، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية طب بنين الأزهر بدمياط.

تكريم أساتذة الأوعية الدموية

خلال ورشة العمل تم تكريم العديد من أساتذة الأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر، ممن أسهموا بشكل كبير في مجال جراحة الأوعية الدموية، خلال المؤتمر الدولي السادس الذي عقد العام الماضي، إضافة لجهودهم في الاعداد والتحضير للمؤتمر الدولي السابع الذي يقام بالتعاون مع أقسام الأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جدير بالذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية؛ بهدف دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.