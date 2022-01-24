«التضامن»: تدخلات الجمعيات الأهلية في «حياة كريمة» تخضع لمعايير محددة

قال الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن الدولة المصرية، تؤكد دائما على أهمية مؤسسات المجتمع الأهلي، ووجودها كشريك رئيس مع الحكومة في تنفيذ العديد من التدخلات التي تستهدف مصلحة المواطن، إذ جرى اليوم، مناقشة مشروع سكن كريم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودور منظمات المجتمع المدني في رفع كفاءة المنازل.

وأضاف عبدالموجود في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «كان لنا تجربة سابقة مع الجمعيات الأهلية، ضمن مبادرة حياة كريمة، إذ نفذت تدخلات من خلال إعادة تأهيل المنازل للأسر الفقيرة، التي يجري اختيارها وفقا لمعايير محددة».

اجتماع وزيرة التضامن مع الجمعيات الأهلية

تابع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن غدا، سيشهد عقد اجتماع برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية، بحيث يجرِ الاستقرار على الإمكانات الخاصة بهذه الجمعيات، لتنفيذ التدخلات بأفضل صورة ممكنة، تليق بالمواطن المصري».

المرحلة الأولى من حياة كريمة

أوضح عبد الموجود، أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، تستهدف تطوير 123 ألف منزل، لـ123 ألف أسرة مصرية، اختيارها وفقا لمعايير محددة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سكانية، وجرى الاستقرار على الأسر من خلال لجنة مشكلة بين وزارة التضامن وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وبناء عليه جرى اليوم في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشة تقسيم الأدوار وكيفية عمل تدخلات المجتمع الأهلي.