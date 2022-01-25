انتداب الطب الشرعي للكشف على جثة طبيب عثر عليها متحللة بكفر الشيخ

أمرت نيابة دسوق في كفر الشيخ، انتداب الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف على جثة طبيب عثر عليه متوفيًا داخل شقته منذ 3 أيام، وجثته شبه متحللة في منطقة شارع الجيش داخل نطاق مدينة دسوق.

تعود التفاصيل، عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، حول تلقي القسم بلاغ من أهالي يفيد بوجود رائحة كريهة تصدر من شقة جارهم يدعى «أحمد.أ.ف.أ»، 65 عامًا، طبيب أمراض جلدية، ولوحظ عدم مشاهدته خلال ساعات ماضية.

رائحة كريهة كشفت عن الوفاة

انتقل مأمور القسم، رفقة الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيبين أحمد يسري، وأشرف عبدالحكم، معاونا مباحث القسم، وقوة من القسم، وبسؤال الجيران أفادوا بأنهم فوجئوا بانبعاث روائح كريهة داخل الشقة، فيما تبين لرجال المباحث غلق باب الشقة من الداخل مع وجود صعوبة في فتحها.

ووفق تقنين الإجراءات من أجل فتح الشقة، تبين وجود صاحبها يرقد على فراشه في حالة شبه تحلل، ولا توجد حوله أي آثار عنف أو تعدٍ مع سلامة جميع نوافذ الشقة ما يدل على الوفاة طبيعية.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أنها شبه متحللة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات الرائد عمرو عوض رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن إقامة الطبيب المتوفى بمفرده، في شقته، في ظل غياب زوجته، وابنه، وابنته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.