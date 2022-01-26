أخطاء ترتكبها عند الاستحمام.. منها استخدام الليفة

بعد يوم شاق وطويل يحرص العديد من الأشخاص على الاستحمام وأخذ دش ساخن أو ساقع وفق حالة الطقس، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبونها عند الاستحمام دون دراية.

طبيبة وأستاذة الجلدية إيمان سند، ذكرت في حديثها لـ«الوطن»، بعض الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند أخذ دش ساخن يوميا، أبرزها ما يلي:

أخطاء يرتكبها الأشخاص عند الاستحمام

من الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص الاستحمام بمياه ساخنة جدا، وذلك لأن الماء الذي تكون درجة حرارته عالية يتسبب في طرد الزيوت الطبيعية من الجلد مما يؤدي إلى جفاف الجلد والبشرة أيضا، مشيرة إلى أن طول مدة الاستحمام ليس أمرا جيدا، حيث يجب ألا يزيد فترة الاستحمام عن ربع ساعة، وذلك لأن الجلد يجف بشكل أسرع عندما تكون فترة الاستحمام طويلة.

لا تستخدم الصابون أو مستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول والمعطرات بشكل ملحوظ فهذا ليس شيئا جيدا بالنسبة للبشرة، خاصة للوجه الذي يؤدي غسله ببعض المستحضرات إلى ظهور البثور وحب الشباب.

استخدام المناشف غير النظيفة، وهذا الفعل ينتج عنه التهاب الجلد ولتجنب ذلك عليك غسل المناشف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

كما أن استخدام الليفة من أكثر الأشياء الخاطئة التي يفعلها الأشخاص عند الاستحمام، حيث يتراكم عليها أنواع مختلفة من الميكروبات تنمو عليها التي تتغذى أليافها وينتج عنها مركبات سامة ضارة بالجلد تؤدي إلى فقدان نضارته وحيويته وفق ما قاله الدكتور هاني الناظر طبيب الجلدية.

وحذر هاني الناظر من استخدام الليفة في فيديو تلفزيوني له، مشددا على ضرورة الابتعاد عن استخدامها ولك لاحتوائها على مركبات سامة تنمو على الليفة، ما يؤدي إلى إصابة الجلد بالحساسية، ناصحا الناس باستخدام صابون جلسرين، فقط التي لها القدرة على مساعدة الشخص في التخلص من أي شيء معلق بأجسادنا من أتربة وجلد ميت، فضلا عن عدم تسببها في حساسية للجسم.