مصرع زوجين خلال الاستحمام بسبب تسريب الغاز في منزلهما بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثتي زوج وزوجة لقيا مصرعهما فى شقتهما في الخصوص، إذ تبين أنهما توفيا نتيجة تسريب الغاز من سخان حمام الشقة خلال الاستحمام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين، وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وسبب الوفاة وملابساتها، وطلب تحريات المباحث، إذ استمعت جهات التحقيق لأهل المتوفيين الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثتي زوج وزوجة بالخصوص

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ بالعثور على جثتي زوج وزوجة متوفيين خلال وجودهما في شقتهما بمنطقة الأمير في الخصوص.

انتقل اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتبين أنه تبلغ من «خ. ع»، موظف، بالعثور على جثة نجله وزوجته إثر إصابتهما باختناق داخل الشقة مسكنهما بمنطقة «عزبة الأمير» بالخصوص في الدور الـ11، في أحد الأبراج السكنية.

بالفحص تبين وجود جثة «ك. خ»، 26 سنة عامل، وزوجته «ف أ» 21 سنة، داخل دورة مياه الشقة، وبمناظرة المكان تبين عدم وجود أي بعثرة في محتويات الشقة وسلامة المنافذ بالشقة.

أقوال أهل ضحيتي الغاز

بسؤال والد المتوفى الاول وشقيق المتوفاة الثانية أقرا بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وقررا باكتشاف الواقعة حيث تبين وجود تسريب في سخان الغاز بحمام الشقة أثناء قيامهما بالاستحمام, حيث لقيا مصرعهما في الحال وقررت جهات التحقيق التصريح بدفنهما.