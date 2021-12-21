تحذير من «شركة مياه الشرب»: سلوك خاطئ أثناء الاستحمام يعرضك للخطر

يلجأ المواطنون أثناء الاستحمام خلال فصل الشتاء إلى تشغيل أجهزة السخانات في ظل شدة برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الجارية، لذا حذرت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى من بعض العادات الخطيرة التي يجب الامتناع عنها أثناء الاستحمام.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، أن الكثير من المواطنين خلال فصل الشتاء يتركون المياه الساخنة مفتوحة خلال وقت الاستحمام دون داع وهو ما يُشكل خطرا على صحة الشخص أثناء تواجده داخل الحمام.

ترك المياه الساخنة يقلل نسبة الأكسجين

وأضافت شركة مياه الشرب أن «ترك المياه الساخنة مفتوحة لفترة طويلة دون داع يجعل بخار المياه يزيد داخل الحمام، وبالتالي تقل نسبة الأكسجين، وهو ما قد يُسبب دوار للشخص داخل الحمام في حالة عدم وجود تهوية جيدة».

ونصحت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، المواطنين أثناء الاستحمام بالمياه ساخنة التأكد من وجود منفذ للتهوية من شأنه أن يُجدد الهواء، وذلك مثل الشفاط أو فتحة تهوية السخان.

تسريب صنابير المياه يهدر 24 لترا في اليوم

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى حذرت من إهدار المياه عبر منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «كل حنفية مياه بتنقط تهدر قيمة 24 لتر مياه في اليوم، وهو ما يرفع أيضاً من استهلاك الفرد في المياه، وبالتالي يدخل الفرد في شرائح استهلاك أعلى ويرفع من قيمة الفاتورة»، مطالبة بالمحافظة على المياه لأن «كل نقطة مياه بتفرق».