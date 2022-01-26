شبان بنها تحتفل بعيد الشرطة بمؤتمر حول التنمية المستدامة بحضور أفضل مهندسة في أفريقيا

قالت الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهنسة ببنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث وزميل ومحاضر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والمصنفة ضمن أفضل 20 امرأة في العالم تفوقا في العلوم ومن أفضل 5 مهندسات في أفريقيا، إن القراءة والبحث العلمي يجب أن يكونا منهجا بديلا عن البحث وراء الجرائم وغيرها، مشدددة على ضرورة أن نستبدل النظرة التشاؤمية إلى حلول للمشاكل.

جاء ذلك خلال مؤتمر «دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثرها على الأمن القومي المصري» بمجمع مدارس هيئة وجمعية الشبان العالمية ببنها بالتعاون مع مدارس الشبان ومركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا بحضور المستشار مصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان ببنها، والدكتور أحمد السقا نائب رئيس الجمعية ونائب رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، احتفالا بعيد الشرطة المصرية الـ70، حيث انطلق المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول بطولات الشرطة المصرية لتوفير الأمن والأمان للمصريين.

أوضحت عامر أن الأمن القومي المصري لم يعد أمنا عسكريا ودفاعيا فقط وإنما أمن صحي واجتماعي، مشيرة إلى أن محاولات تصدير الانحلال الأخلاقي والأفكار الشاذة هي حرب مقصودة لتعطيل الفكر في حال نجاحها قد تتسبب في أن تختفي بعض الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية واعية لكل التحديات.

ثورة الذكاء الاصطناعي

وأضافت غادة عامر في محاضرتها، أن مصر الآن على أبواب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الجينات المصرية قوية جدا بدليل أن معظم المراكز البحثية يقودها أو يعمل بها مصريون، موضحة أننا في عصر بلا خصوصية، طالما ظل الشخص أون لاين عبر امتلاكه هاتفا أو تليفزيون ذكيا ليصبح للمواطن طرف ثالث شريك له في خصوصيته هو التواصل الاجتماعي والتليفزيونات الذكية ليقع في دائرة المراقبة، حيث إن تلك المواقع تجعل الشخص مراقبا لحالته وظروفه.

اختفاء خمس القوى البشرية التقليدية

وأضافت عامر أن الأبحاث كشفت اختفاء خمس القوى البشرية في الوظائف التقليدية وهو ما تلاحظ عند بدء عمليات نقل الدولة للموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اعتمدت الدولة والوزارات برامج تدريب على التحول الرقمي والتكنولوجيا بهدف القضاء على الفساد.

أشارت عامر إلى أن مصر تعيش حاليا عصر حروب لا متماثلة بمعنى أن انتهى عصر القتال على الأرض ليتحول القتال عبر الوسائل التقنية والتكنولوجيا والإعلام الموجه والفن ومن خلال بعض الألعاب الإليكترونية مثل الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب التي تقود إلى انتحار عشرات الشباب.

مصر تنشئ 22 مدينة ذكية

أوضحت عامر أن مصر تنشئ حاليا 22 مدينة ذكية تم الانتهاء من 4 منها، مشيرة إلى أن أول طفرة في هذه المدن هو استخدام السيارات الذكية بدون سائق، لافتة إلى أن الدولة المصرية أعطت رسالة مهمة من خلال استضافة الروبوت صوفيا في منتدى شباب العالم، حيث تنبهت مصر لخطورة التقدم العلمي وكيفية امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي بأيادٍ مصرية، منها استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتصبح لدينا كليات الذكاء الاصطناعي في ظل أن الرئيس أولى أهمية للتحول الرقمي من خلال التفاعل والعمل على متابعة جاهزية الدول لامتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي ودفع مصر للتقدم في هذا المجال.