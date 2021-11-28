اسمها ذكر في منهج 4 ابتدائي.. الدكتورة غادة عامر ضمن أهم 20 امرأة بالعالم

الدكتورة غادة محمد عامر وكيل كلية هندسة بنها لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، ذُكرت مؤخرا في أحد كتب منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، الذي يُدرس لأول مرة في المرحلة الابتدائية في المدارس المصرية، إذ تعد وكيل هندسة بنها، أحد علماء مصر البارزين في مجال الهندسة وزميل كلية الدفاع الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتنمية.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع الدكتورة غادة عامر وكيل كلية هندسة بنها لشئون الدراسات العليا وشئون البحث العلمي، المصنفة ضمن أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، ومن بين أفضل 5 مهندسات في أفريقيا، ضمن كتاب الصعود للقمة الصادر من الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي ومجلس علماء الهندسة العالمي بالولايات المتحدة.

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غادة عامر: المرأة المصرية قادرة على التحدي

قالت الدكتورة غادة عامر، إن علماء مصر هم الأفضل في العالم، خاصة السيدات فهن لديهن القدرة على الإبداع والتحدي، مشيرة إلى أنها نتاج أسرة مصرية بسيطة اهتمت بالاستثمار في العلم، حتى وصلت إلى المكانة التي عليها الآن وشرفت مصر في المحافل الدولية والمحلية.

مصر مليئة بكافة أنواع العلماء

وأشارت وكيل هندسة بنها، إلى أنها كانت كانت من بين المحظوظين الذين علموا مع الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد تغييرا كبيرا بكل القطاعات، وعلى رأسها البحث العلمي ومصر مليئة بكافة أنواع العلماء في كل المجالات.

غادة عامر : تطوير التعليم كنز للأجيال القادمة

وأوضحت الدكتورة غادة عامر، أن تطوير التعليم هو قاطرة التنمية في مصر، مؤكدة أن ما يحدث من تطوير في كافة الأصعدة والمجالات والمناهج، لايدعو للقلق، بل للتفاؤل لأنه مؤشر يؤكد جودة التعليم.

وناشدت أولياء الأمور في مصر، بعدم الانسياق وراء الشائعات، مضيفة «كل ما يحدث من تطوير في مجالات التعليم والمناهج مفيد جدا للأجيال المقبلة، وسينقل مصر نقلة ثانية كأفضل دول العالم في التعليم والبحث العلمي، وسيخلق جيل من العلماء والمتخصصين في المجالات المختلفة».

جائزة «رموز عربية»

ويذكر أن الدكتورة غادة عامر قد حصلت أيضًا في نوفمبر من هذا العام على جائزة «رموز عربية»، من الاتحاد العربي لرواد الأعمال العرب، لعام 2021م، وهي جائزة تمنح لأصحاب المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية، وفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030م وبرنامج مسار الأمم المتحدة للمسئولية المجتمعية TSR.

وتشغل حاليًا منصب وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة بنها، وأستاذ زائر للتكنولوجيا في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما أنها مؤسس ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا.

درجة زمالة كلية الدفاع الوطني

تحمل الدكتورة غادة درجة الأستاذية في علوم الهندسة الكهربية، ودرجة زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2019م بتقدير امتياز.

كما شغلت العديد من المناصب ذات العلاقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتم اختيارها عام 2014م في قائمة أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، التي أعلنتها مجلة «مسلم ساينس» Muslim-Science ومقرها المملكة المتحدة.

كما اختيرت أيضًا عام 2017م ضمن قائمة أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرًا، والتي صدرت عن المركز الإسلامي الملكي للدراسات الاستراتيجية في الأردن.

كما كانت أحد محكمي جائزة رولكس العالمية للابتكار والتنمية عام 2016م.