ناصر القصبي يهاجم فيلم «أصحاب ولا أعز»: خلل أخلاقي مشين

شن الفنان ناصر القصبي، هجومًا كبيرًا على صناع فيلم «أصحاب ولا أعز»، عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد حالة الجدل الكبيرة الذي سببها الفيلم مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ناصر القصبي يشن هجوما على فيلم «أصحاب ولا أعز»

وقال ناصر القصبي عن فيلم «أصحاب ولا أعز»: «نتفيليكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن، وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين».

وتابع القصبي: «ستتصالح مع أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع، لذا وجب التحصين فطرتنا البشرية مهددة».

تفاصيل أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»

يذكر أن فيلم «أصحاب ولا أعز» كان قد طرح في نهاية الأسبوع الماضي على أحد المنصات الإلكترونية، وبمجرد طرحه أحدث حالة كبيرة من الجدل، لا تزال تتصدر محركات البحث الاجتماعي حتى الآن.

وتسبب هذا الجدل في انقسام الجمهور مابين معارض للعمل، معتبرين أنه يتضمن عددا من المشاهد والألفاظ الخارجة التي لا تناسب مجتمعاتنا الشرقية، وفريق آخر مؤيد يرى أن الفيلم عبارة عن عمل إبداعي.

بلاغ رسمي ضد صناع «أصحاب ولا أعز»

وصل هذا الجدل إلى القضايا، إذ قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغًا رسميًا ضد صناع الفيلم، وتدخلت نقابة المهن التمثيلية أيضًا بإصدارها بيان شديد اللهجة ضد مهاجمي بطلة العمل الفنانة منى زكي.

يذكر، أن فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة منى زكي، وإياد نصار، ونادين لبكي وجورج خباز، وعادل كرم وفؤاد يمين، وعدد آخر من الفنانين واخراج وسام سميرة وهو عمل مأخوذ عن فيلم إيطالي بعنوان «غرباء بالكامل».