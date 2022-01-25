ياسمين عبدالعزيز تدعم منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز» بصور من الذاكرة

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على دعم الفنانة منى زكي، في أزمتها الحالية، وما تتعرض له من هجوم حاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب فيلمها الأخير «أصحاب ولا أعز» الذي طُرح عبر منصة «نتفليكس».

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور التي تجمعها بـ«أقرب» صديقاتها من الوسط الفني، والتي جرى التقاطها على هامش المناسبات الفنية والعائلية، خلال السنوات الماضية.

منى زكي تتصدر محركات البحث

وتصدرت منى زكي، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من عرض فيلمها الجديد «أصحاب ولا أعز»، التي تُشارك فيه مع إياد نصار، وجورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان أبو عبود، الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

منى زكي تحظى بدعم فني ونقابي بعد أزمة أصحاب ولا أعز

وحظيت منى زكي، بدعمٍ فني ونقابي كبير، منهم إلهام شاهين، ورانيا يوسف، ورنا رئيس، وصبري فواز، وتارا عماد، وإسلام إبراهيم، كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا، استنكرت فيه الهجوم الشديد على منى زكي، مؤكدة أنها لن تسمح بهذا التطاول، وستأخذ إجراءات قانونية على الفور، ضد كل من يتطاول.

مفاجأة أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

يذكر أنّ الفنان أحمد العوضي، قد احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل أيام، حيث فاجئها في حفل عائلي اقتصر على أصدقائها فقط، كما قدّم الفنان الشاب عمر كمال أغنية على هامش الحفل، وحققت نجاحًا كبيرًا، فور طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.