«البحوث الإسلامية» يطالب بشكاوى للنائب العام ضد فيلم «أصحاب ولا أعز»

طالبت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة التقدم ببلاغات ضد فيلم «أصحاب ولا أعز»، بدلا من كتابة اسم الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والمساهمة في نشره وإشاعة الفاحشة، حسب وصفها.

وكتبت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية منشور عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، «بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة، بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبه في بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهمه».

جدل فيلم أصحاب ولا أعز

ونشرت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر منشورًا آخر، فيه رابط التفاصيل التي تساعد الراغبين في التقدم بشكوى للنائب العام إلكترونيا.

وتسبب فيلم «أصحاب ولا أعز» في جدل واسع على مدار الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد الجريئة في نظر البعض التي تضمنها الفيلم، بجانب الألفاظ التي يراها البعض غير ملائمة لمجتمعنا العربي، بالإضافة لنشر قيم وسلوكيات لا تناسب المجتمع المصري والعربي كما يراها البعض.

فيلم «أصحاب ولا أعز» من بطولة إياد نصار، عادل كرم، نادين لبكي، دايموند عبود، جورج خباز، من إخراج وسام سميرة في أولي تجاربه الإخراجية.

فنانون يدعمون منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

وقدم العديد من الفنانين الدعم للفنانة منى زكي، بعد الأزمة المثارة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعدد من الدول العربية منذ عرضه عبر منصة «نتلفيكس»، في 20 يناير الجاري، إذ يرى منتقدو الفيلم أنه يروج للمثلية الجنسية والخروج عن قيم المجتمعات العربية، حتى وصلت مطالب المنتقدين إلى حذفه ورفع دعاوى قضائية ضده.