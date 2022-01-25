منى زكي بعد أنباء طلاقها من حلمي: «عائلتي أطهر النعم لقلبي»

تعرضت الفنانة منى زكي لهجوم كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب فيلمها الأخير أصحاب ولا أعز، وصل إلى حد نشر البعض لشائعات تفيد بطلاقها من زوجها الفنان أحمد حلمي.

منى زكي تدعو لعائلتها

وقالت الفنانة منى زكي، عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة بموقع «إنستجرام»: «اللهم أن عائلتي هم الرضا وأطهر النعم لقلبي فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى، واحفظهم لي من كل مكروه، اللهم احفظ عائلتي فهم أغلى ما أملك».

وتابعت زكي: «اللهم احفظني واحفظهم وعافني واعف عنهم واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام، اللهم بارك لي في عمري وأهلي، وفي عملي وفي وقتي وفى صحتي وفي مالي وفي كافة شؤوني وأحوالي».

فيلم أصحاب ولا أعز

يذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز، بطولة منى زكي وإياد نصار وجورج خباز ونادين لبكي وعادل كرم، وعدد آخر من الفنانين، وهو عمل مأخوذ عن فيلم إيطالي يحكي عن نفس الموضوع.