تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

ينتظر الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر أن تقام غدا الأربعاء، ما جعل العديد من الراغبين في المشاهدة يبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار.

وحرصًا من «الوطن» على تقديم جميع الخدمات التي يرغب المواطنون بها، نقدم من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار على الأقمار الصناعية، وجاءت كالتالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تحرص مجموعة قنوات «بي إن سبورت» على إذاعة جميع المباريات الخاصة ببطولات كرة القدم، كما أنها تحصل على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية جميعها، وجاء تردد القنوات كالتالي:

تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خلال الساعات القليلة الماضية، تكاثرت الأقاويل حول إذاعة قناة فوكس سبورت لمباراة مصر وكوت ديفوار غدا، في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة فوكس سبورت

تردد القناة : 12284.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تنظيم مباراة مصر وكوت ديفوار في إطار مباريات الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن يتم يتم بدء المباراة في تمام الساعة 6 مساء، على ملعب «أحمد أهيدجو» في دولة الكاميرون.