43 مليار جنيه حصيلة «المالية» من أذون وسندات الخزانة الأسبوع الجاري

جمعت وزارة المالية على مدار الأسبوع الجاري، نحو 43 مليار جنيه، حصيلة بيع حزمة من أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، التي تسجل خلال موازنة للعام المالي 2021-2022، نحو 435 مليار جنيه.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، كاشفا عن تفاصيل الحصيلة التي تتنوع بين أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، علاوة على 3 أنواع من سندات الخزانة آجال 3 و5 و7 سنوات.

أذون خزانة بقيمة 14.8 مليار جنيه

البداية جاءت يوم 20 يناير الجاري، عندما أصدرت «المالية»، أذون خزانة آجل 182 و364 يوما بقيمة 14.8 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 12.1 و13.2 %.

وبحسب «المركزي»، أصدرت وزارة المالية الأحد الماضي، أذون خزانة أجلي 91 و273 يوما، بقيمتي 2.6 مليار جنيه و22 مليار جنيه على التوالي، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 12.1 و13.2%.

3 أنواع من السندات بقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه

أما بالنسبة لسندات الخزانة، أصدرت «المالية» أمس، 3 أنواع من السندات بقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه، تتنوع بين سندات خزانة آجل عامين بقيمة 500 مليون جنيه، في حين أصدرت أذون خزانة آجل 5 سنوات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وأخيرا سندات خزانة آجل 10 سنوات، بقيمة 37 مليون جنيه وتراوحت أسعار الفائدة بين 13.7% و14.7%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل عجز للموازنة العامة للدولة، على مدار العام المالي الجاري، ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة خلال 2021-2022، نحو 435 مليار جنيه، تسعى الحكومة إلى تدبيرها عبر الاقتراض محليا من خلال أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، أو طرح سندات دولية في الأسواق العالمية، مقومة بالدولار أو اليورو، أو عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.