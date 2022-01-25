اليوم.. «المالية» تواصل صرف مرتبات يناير 2022 للموظفين

تواصل وزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء و لليوم الثاني على التوالي صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذي يصل عددهم إلى نحو 5 ملايين عامل وموظف في أكثر من 45 وزارة وجهة ومصلحة وجهاز تابع للدولة.

وبدأت «المالية» صرف مرتبات شهر يناير 2022 أمس الاثنين الموافق لـ 24 يناير على أن تستمر في الصرف على مدار الأيام المقبلة حتى انتهاء صرف الموظفين والعمال بكل الوزارات والجهات والمديريات التابعة للجهاز الإداري للدولة في يوم الأحد الموافق لـ 30 يناير الحالي بسبب الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

صرف مرتبات شهر يناير 2022 سيستمر على مدار 5 أيام

وحدد كتاب دوري أصدرته وزارة المالية من خلال كتاب دوري صادر في نهاية شهر نوفمبر 2021، على أن صرف مرتبات شهر يناير 2022 سيستمر على مدار 5 أيام تبدأ من 24 وحتى 28 يناير الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

صرف المرتبات للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

ووفقاً للكتاب الدوري تصرف مرتبات يناير 2022 بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية، فضلا عن العاملين بدار الإفتاء وشئون مجلس الوزراء والنواب إلى جانب المصالح والهيئات والمديريات التابعة للوزرات والهيئات والأجهزة بكافة المحافظات المصرية.

وشددت وزارة المالية في كتابها الدوري على مسؤولي الهيئات والجهات ومديرو العموم على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا والتنبيه على كافة العاملين لديهم بأن المرتبات ستكون متاحة أيضا في ماكينات الصراف الآلي في الأوقات والأيام المحددة وفقاً لجداول صرف المرتبات التي حددتها وزارة المالية مطالبة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي مع مراعاة اتباع الإجراءات اللازمة للحماية من فيروس كورونا.