النواب يوافق نهائيا على قوانين المالية والتخطيط ودعم السياحة

وافق مجلس النواب على قانون المالية الموحد نهائيا، بعد التصويت وقوفا في جلسة اليوم الثلاثاء، كما رفض المجلس طلب إعادة مداولة من الحكومة، بشأن المادة الخاصة بالضبطية القضائية الخاصة بمفتشي وزارة المالية.

قانون التخطيط الموحد

كما وافق المجلس خلال الجلسة، على قانون التخطيط الموحد وقوفا، كما وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن، وإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وأعمل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.

إنشاء صندوق دعم السياحة

ووافق المجلس أيضا، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، كما وافق المجلس وقوفا على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار المقدم من الحكومة، كما شهدت الجلسة اليوم الانتهاء من مناقشة قانون المنشآت الفندقية والسياحية.