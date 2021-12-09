نصائح للحفاظ على المحاصيل الزراعية من الطقس السيئ.. «تصفية المياه»

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؛ إذ تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتسبب تلك الأجواء العديد من الأضرار الي المحاصيل الزراعية.

ويستعرض لكم «الوطن» أهم النصائح التي يمكن توجيهها إلى المزارعين، لتجنب أضرار الطقس السيئ.

إيقاف العمليات الزراعية

في هذا الصدد، قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لوزارة الزراعة، إن هناك بعض النصائح التي في حال اتباعها يمكن تخفيف الأضرار التي يمكن أن تحدث إلى المحاصيل الزراعية، في ظل الظروف السيئة.

وأضاف «شاكر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المزارعين التوقف عن العمليات الزراعية كافة من ري أو تسميد أو رش حتي يتحسن الجو، كما يجب تأجيل تركيب بلاستيك للصوب أو للبساتين حتى انتهاء موجة عدم الاستقرار.

تصفية المياه من الأراضي المنزرعة

ولفت أستاذ المناخ إلى أنه يجب على المزارعين في حالة سقوط أمطار، تصفية المياه من الأراضي المنزرعة، منعا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه، وإجراء رشة وقائية بالمركبات النحاسية للبصل المبكر بالصعيد، أو مشاتله في وجه بحري، ورش بساتين الفاكهة «المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال» بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفات، منعا لتشقق الثمار.

اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي

وأشار رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لوزارة الزراعة، إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة، تجنبا لحدوث إصابة بالفطر، بالإضافة إلى إجراء رشة للمحاصيل الزراعية بالمغذيات، بجانب اتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات «ديدان ثمار القرعيات» – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا والفول.