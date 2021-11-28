«البيئة»: ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي لتدمير المحاصيل الزراعية

قال الدكتور شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن هناك فرق بين الطقس والمناخ، فالتنبؤ بمتوسط درجة حرارة المناخ، يكون لمدة 30 عاما، بينما التنبؤ بالطقس يكون لمدة 10 أيام مقبلة، موضحًا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض الحاد وزيادتها عن حدها المسموح ليوم واحد، قد يؤدي لتدمير محاصيل زراعية بالكامل.

سعي عالمي ممتد حتى عام 2100 لتلافي أزمة التغيرات المناخية

وأضاف «عبد الرحيم»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TEN»، أن العالم يسعى إلى عدم زيادة درجة حرارة الأرض لـ1.5 حتى عام 2100، وهذا يتطلب إجراءات استثنائية من العالم أجمع.

حصة من التغيرات المناخية ليست كبيرة قياسا بعدد سكانها

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن انبعاثات مصر 0.6%، وهو رقم ليس كبير بالنسبة لـ100 مليون مواطن، موضحًا أن نسبة انبعاثات إفريقيا بأكملها 4%، ولكن مصر عليها التزام دولي في تقديم خطة للتكيف.

وأشار شريف عبد الرحيم، إلى أن ما نحن فيه حاليًا من آثار التغير المناخي بدأ منذ الثورة الصناعية، والإجراءات المتبعة حاليًا سيكون لها تأثير خلال 100 عام مقبلة ولم يكون له نتيجة فورية، موضحًا أنه خلال 10 سنوات سيتم إيقاف تصنيع سيارات البنزين، وسيتم إنتاج سيارات كهربائية فقط في إطار تخفيف آثار التغير المناخ، معتبرًا أن قطار المونوريل أحد وسائل التخفيف.