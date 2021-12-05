«البيت المحمدي» يحتفل بذكرى قدوم رأس الحسين إلى مصر مساء اليوم

تُنظِّم أمانة الدعوة بالبيت المحمدي، مساء اليوم الأحد، احتفالية علمية بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين بن علي إلى مصر، حيث يشارك بعض كبار العلماء وطلاب العلم في مجلس إقراء وإسناد «مسند الإمام الحسين من كتب السنة التسعة».

وذلك بحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، والدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، والدكتور فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر، ومحمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

ضرورة الحرص على قيام الليل والتقرب إلى الله

وطالب الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، في لقاء له داخل البيت المحمدي، طلاب العلم بالحرص على قيام الليل والتقرب إلى الله بالطاعات والإكثار من الاستغفار والدعاء بالمغفرة في الخلوات، حيث إن البيت المحمدي يعقد جلسات علمية يحاضر فيها عدد من علماء الأزهر وشيوخه لطلاب العلم من الوافدين والمصريين بهدف تنمية الوعي برسالة التصوف، وضبط السلوك الأخلاقي.

وكان الآلاف من أبناء ومحبي آل البيت، حرصوا على الاحتفال بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر، في منطقة الحسين خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت ساحات الطرق قراءة القران الكريم والمديح والابتهالات في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته، بالإضافة إلى تنظيم الحضرات، إذ ظهرت علامات ومشاعر السعادة على وجوه المريدين، حبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته واصطحب العديد منهم أسرهم وأبنائهم.

الرد على المشككين على وجود رأس الحسين في مصر

وكان عضو بمجلس إدارة مسجد الحسين وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عبدالغني هندي، قد قال في رده على المشككين على صحة وجود رأس الإمام الحسين في مصر، إن مسجد الحسين، كان قصرًا قبل أن يكون مسجدًا، وأنَّ كل المؤرخين ومن يكتبون السير والتواريخ، عاصروا نقل الرأس الشريف إلى مصر، ولهذا السبب نأخذ عن المؤرخين والمصادر التاريخية، الذين عاصروا ذلك الأمر حينذاك، وليس بعض الموجودين في الوقت الحالي.