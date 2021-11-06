البيت المحمدي يختتم احتفالات المولد النبوي بـ«البردة» و«الشمائل»

اختتمت أمانة الدعوة في مؤسسة البيت المحمدي للتصوف، أمس الجمعة، احتفالات المولد النبوي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمجلس إقراء وإسناد لكتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي، وكتاب «نور العيون في سيرة النبي المأمون» لابن سيد الناس، وكتاب «المولد المحمدي» للإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، وإقراء وإسناد «البردة» للإمام البوصيري.

وقال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، إن هذا الاحتفال يأتي تتويجًا للكتب التي تمت قراءتها خلال شهر ربيع الأول، للاقتفاء بأثر الصالحين في الاحتفاء بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

قراءة الكتب في احتفالات المولد النبوي في البيت المحمدي

واستكمل عدد من الشيوخ والعلماء قراءة الكتب خلال احتفالات المولد النبوي، ثم تخلَّلها فقرات الإنشاد أعقبها إجازات بالإقراء والإسناد للحضور من الأساتذة وهم: الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم والدكتور فتحي حجازي الأستاذ بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، والدكتور يسري جبر، وذلك بحضور عدد من الطلاب الوافدين.

يشار إلى أن البيت المحمدي، بجانب تنظيمه احتفالات المولد النبوي، يعقد مجالسه العلمية بحضور عدد من أساتذة الأزهر في مختلف التخصصات الشرعية والعربية والصوفية، حيث تبدأ الدروس والمحاضرات في مجالس التصوف والأدب والتزكية والنحو والعقيدة، وأصول الفقه، وتستمر على مدار أيام الأسبوع من السبت حتى الأربعاء، وكذلك له أنشطة علمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

البيت المحمدي مؤسسة تختص بالمجال الدعوي للتصوف الصحيح

والبيت المحمدي للتصوف هو مؤسسة تختص بالمجال الدعوي للتصوف الصحيح المأخوذ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح، وهي مؤسسة خيرية تقوم بالعديد من الأنشطة الخيرية مثل تحفيظ القرآن الكريم وتدريس مواد الأزهر الشريف وتقديم مساعدات خيرية لجميع المحتاجين.