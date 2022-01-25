عماد أديب: إدارة بايدن أخطأت برفع «الحوثيين» من قوائم الإرهاب

قال الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب، إن المنطقة تعاني حالة ارتباك شديدة نتيجة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قررت الانسحاب الاستراتيجي من منطقة الشرق الأوسط، وإعطاء الاهتمام لمنطقة جنوب بحر الصين والمحيط الهادي، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتقليص وتحجيم نمو العملاق الصيني ومن خلفه روسيا، وجميع الصراعات في المنطقة تريد الولايات المتحدة تركها لأصحابها في المنطقة وليست على استعداد للتدخل فيها أو دفع أي فاتورة مكلفة لها.

إدارة بايدن رفعت الحوثيين من قوائم الإرهاب

وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن إدارة جو بايدن كانت عضو في الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي الأول في إدارة أوباما ويشعروا أنهم الآباء الروحيين للاتفاق الأول، ويروا أن إدارة ترامب اعتدت على الاتفاق، ويروا ترك المنطقة لإيران وتركيا وإسرائيل.

وتابع «أديب»، أن ما يحدث في اليمن تقع مسؤوليته على الولايات المتحدة، لكون إدارة ترامب صنفت الحوثيين ضمن الإرهاب، بينما أول قرارات إدارة بايدن كان رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب، وهذا خطأ كبير.

إيران تريد استغلال الحوثي للضغط على المنطقة

وأوضح الكاتب والإعلامي، أن إيران تريد استغلال الحوثي للضغط على المنطقة وعلى الأمريكان لإنجاز الاتفاق النووي، والعملية الأخيرة للحوثي تعكس حالة عصبية لكون هناك خسائر كبرى في مأرب وفي شبوة، وهناك ضربات محكمة ضدهم وهم يشعروا بقلق شديد.

وأشار إلى إيران كمركز رئيسي للحوثيين تشعر بقلق شديد بسبب ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان وتشعر أن الوضع غير ملائم لها، ولذا يقوموا بعمليات غير أخلاقية ومخالفة للقانون الدولي ضد أهداف مدنية بالإمارات والسعودية.