مصطفي خاطر وتوتا ومحمد جمعة أول حضور العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»

توافد عدد قليل من الفنانين، على مول العرب، الليلة، من أجل حضور العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، وكان أول الحضور مصطفى خاطر ومحمد جمعة، من ضمن أبطال الفيلم.

وحضر العرض الفنان محمد عبد الرحمن توتا، ومصطفى بسيط، حرصا منهما على تهنئة أبطال الفيلم، بطرحه فى السينمات، والاحتفال معهم بالعرض الخاص للفيلم.

جمعة: الفيلم سيعيش مثل غرام في الكرنك

قال محمد جمعة أحد أبطال الفيلم فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيلم يعتبر نوع من أنواع السياحة لجنوب مصر، وبالأخص محافظة أسوان، موضحا أن الفيلم سيعيش مثل غرام في الكرنك.

أضاف «جمعة»، أن الفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء الذين سافروا إلى أسوان، من أجل قضاء رحلة هناك، ومن هنا تنطلق الأحداث المليئة بالكوميديا، والاثارة والتشويق.

أبطال فيلم تماسيح النيل

وفيلم تماسيح النيل من بطولة خالد الصاوى، سوزان نجم الدين، هنادي مهنا، مريم عفيفى، انتصار، محمد ثروت، حمدي المرغني ومن إخراج سامح عبد العزيز، والفيلم سينطلق طرحه غدا الأربعاء الموافق 26 يناير في دور العرض السينمائية.

ومن المقرر أن يجرِ طرح أكثر من فيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، منهم فيلم لعبة شيطان، الذي سينطلق طرحه فى دور العرض غدا الأربعا، بطولة باسم سمرة ومصطفى أبو سريع ونانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين إخراج إبرام نشأت.

وهناك أيضا فيلم حامل اللقب، الذي سينطلق عرضه 3 فبراير، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين، إخراج هشام فتحي.