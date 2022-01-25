قبل عرضه في جميع دور العرض.. معلومات عن فيلم «تماسيح النيل»

ينتظر عدد كبير من الجمهور طرح فيلم «تماسيح النيل»، المقرر عرضه يوم 26 يناير الجاري في جميع دور العرض بمصر، ومن المتوقع أن يكون الفيلم في إطار كوميدي، نظرا لأنه يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

أحداث فيلم تماسيح النيل

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

بطولة خالد الصاوي، حمدي المرغني، كريم عفيفى، ويزو، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطربيلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، سوزان نجم الدين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل أنا وهي للمخرج سامح عبد العزيز

وكانت مخرج العمل قد انتهى من مسلسل أنا وهي لـ أحمد حاتم، وهنا الزاهد، والذي عرض منذ فترة قريبة، حيث إن المسلسل يتكون من 18 حلقة في إطار رومانسي، ويشهد الفيلم قصة حب من بين أحمد حاتم وهنا الزاهد، ما أدى تفاعل الجمهور معهما.

بطولة أشرف عبد الباقي، أحمد حاتم، هنا الزاهد، سلوى محمد علي، ميرهان حسين، وعدد آخر من نجوم الفن، ومن تأليف مصطفى حمدي.

المخرج سامح عبد العزيز ينتهي من فيلم ليلة العيد

وقد كان انتهى من تصوير فيلم «ليلة العيد»، وتدور أحداث الفيلم حول يتناول العمل قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

بطولة يسرا، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، سميحة أيوب، ومن تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.