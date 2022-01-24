تفاصيل شخصية سوزان نجم الدين في فيلم «تماسيح النيل»

تنتظر النجمة سوزان نجم الدين، طرح فيلم «تماسيح النيل»، في دور العرض، بعد غد الأربعاء؛ إذ تجسد خلال أحداث العمل شخصية «نادية»، التي تكشف الأحداث مشاركتها في عصابة نصب، مع مرورها بالعديد من التطورات، خلال هذه الرحلة مع باقي أفراد العصابة.

أبطال فيلم تماسيح النيل

فيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز.

سوزان نجم الدين تعبر عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «تماسيح النيل»

وأكدت سوزان نجم الدين أن تجربتها في «تماسيح النيل» لطيفة للغاية، خاصة مع المخرج سامح عبدالعزيز، الذي يجعل «اللوكيشن» مميز ومرح طوال فترة التصوير، التي غلب عليها الأجواء العائلية مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل، متمنية أن يلقى الفيلم النتائج الجيدة على قدر المجهود والحب الذى كان في الكواليس.

سوزان نجم الدين تشارك في مسلسل «بيوت من روق»

في سياق آخر، تواصل سوزان نجم الدين تصوير مسلسلها الجديد «بيوت من روق»، في العاصمة اللبنانية بيروت، الذي تجسد فيه شخصية «جيجي»، وتعمل ستايليست لها «براند» باسمها، وهي سيدة ست قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال الأحداث، والعمل يشارك في بطولته يوسف الخال وطونى عيسى، وداليدا خليل، يوسف حداد، وفادي حداد، ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان، إخراج أسامة الحمد.

كما يعرض لسوزان نجم الدين حاليا مسلسل «وثيقة شرف – فيكتوريا» المكون من 10 حلقات، وانطلق عرضه على منصة «وياك»، الأسبوع الماضي، وتشارك فيه كضيفة بشخصية «فيكتوريا»، بجانب النجوم سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايري، سلمى المصري، نظلي الرواث، أيمن رضا، فادي صبيح، محمد الأحمد، إخراج باسم السلكا.