هشام توفيق: اقتربنا من الاتفاق مع شركة لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر تطورات تصنيع سيارة كهربائية في مصر، مؤكدا أن الوزارة في المراحل الأخيرة للتعاقد مع شركة جديدة، وسيكون هناك مذكرة اتفاق تتضمن كل الشروط الأساسية، إذ جرى التفاوض على كل الأمور، وبعدها تقرير المصنع، وتوريد الآلات لبدء الإنتاج، «بإذن الله نسمع أخبار كويسة جدًا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويُعرض على قناة «المحور».

الوزارة اقتربت من الاتفاق مع شركة لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر

أضاف «توفيق»، أن الوزارة اقتربت من الاتفاق مع شركة لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، في مصانع شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما كشف آخر تطورات عمليات تنفيذ أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، فذكر أنه جرى الانتهاء بنسبة 60% من عمليات التنفيذ، موضحًا أنه جرى توقيع عقود تمويل توريد ماكينات الغزل، والأمور تسير على ما يرام، ومن المتوقع بدء تشغيل باكورة تلك المصانع قبل نهاية 2022.

التعاقد مع وكالات الإعلان الكبيرة لبيع المنتجات تحت براندات جديدة

وحول المنظومة الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري، للعودة بقوة لغزو العالم في قطاع الغزل والنسيج، قال وزير قطاع الأعمال العام، أن عملية التسويق والبيع، ستجرِ من خلال شركة واحدة «جسور»، والعينات للمنتجات الجديدة، ستخرج في آواخر فبراير، وجرى التعاقد مع وكالات الإعلان الكبيرة، لبيع المنتجات تحت براندات جديدة للشركة القابضة للغزل والنسيج، كما ذكر أن مشروع جسور بدأ فى التحول إلى واقع، وهو يستهدف الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية.

«جسور» يتضمن مراكز تعمل على جلب تجار الجملة والوكلاء في 40 دولة

وأردف هشام توفيق، أن «جسور» يتضمن مراكز تعمل على جلب تجار الجملة والوكلاء في 40 دولة، ليكونوا أعضاء على المنصة، وتناول كل البضاعة الموجودة مع كل المنتجين، ويطلبوا التفاصيل والمعروضات النهائية، بما يساهم في زيادة حجم التجارة الخارجية، من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة، «هدفنا وجود عدد كبير من المنتجين، ليس الكبار فقط، بل المنتج الصغير والمتناهي الصغر، وكل ما نزود العداد كل ما بنكسب إلى جانب عملية الوساطة».