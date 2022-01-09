هشام توفيق: الانتهاء من تسويات مالية على الشركات بـ34 مليار جنيه

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه بصدور القانون رقم 185 المُعدل للكثير من بنود قانون 203، فإن ذلك بداية الإصلاح الحقيقي، كما أن هناك خطة لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP في 71 شركة من بين 118 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة انتهت من تسويات مالية على الشركات تقدر بحوالي 34 مليار جنيه، وذلك خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على قناة «Etc».

المال العام جزء من اقتصاد مصر

وأضاف «توفيق»، أن مصر من أكبر الدول التي يمثل المال العام بها جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، موضحًا أن هناك مفاجأة سارة سيقوم بالإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة للمواطنين، كما أنه سيتم تطبيق منظومة تجارة القطن في جميع المحافظات، وإلغاء الوسيط في منظومة بيع القطن والفلاح، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم كيس جديد بالدوبارة القطنية للفلاح لضمان عدم خلط الأكياس وجار استلام أكياس القطن من المزارعين في 200 مركز بـ14 محافظة.

ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه سيتم ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية، وتم وضع خطة لاستعادة ريادة القطن المصري عالميا خلال عامين، كما أنه جار افتتاح 5 أفرع لشركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور» خارج مصر خلال شهر فبراير المقبل، كما أن الوزارة لديها ما يقرب من 29 فندقًا تتبع قطاع الأعمال تحت إدارة عالمية للفنادق، كما تسعى الوزارة لخلق كيانات وإدارات جديدة مستدامة بالقانون واللوائح.