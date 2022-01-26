بعد طرح قصر حفيد محمد علي للبيع.. مؤسس فرقة الجميزة: دراسة أكدت أثريته

علق ناصر النوبي، مؤسس فرقة «الجميزة» للفنون على طرح قصر الأمير يوسف كمال بالأقصر للبيع في المزاد العلني، قائلا إن الأمير يوسف كمال اسمه بالكامل الأمير يوسف كمال أحمد رفعت إبراهيم باشا ابن محمد علي الكبير، وأهمية القصر ترجع لكونه مبني في 1908، ويوجد مجموعة من القصور لا تقل أهمية عنه في نجع حمادي والمطرية والإسكندرية وإسنا، وهذه القصور مسجلة كأثر بينما قصر الأقصر غير مسجل.

دراسة تؤكد أثرية القصر

وأضاف «النوبي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك رسالة دكتوراه لباحث مهم يدعى الدكتور محمد صلاح الشاعر، وأشرف على هذه الرسالة الدكتور محمد إسماعيل الحداد، وكل الدراسة للباحث عن أعمال الأمير يوسف كمال بالأقصر، وهي دارسة فنية أثرية، وبالتالي هناك باحث في كلية الآثار بجامعة القاهرة كاتب دراسة أثرية فنية أعد هذا القصر من الآثار ومن ثم الجامعة ومن أعدوا الرسالة أكدوا أن هذا القصر من الآثار.

وتابع مؤسس فرقة «الجميزة» للفنون: «كل القصور التابعة للأمير يوسف كمال تعد أثرية، وبالتالي السؤال الكبير لية القصر دة ليس أثري، وأنا كإبن من ابناء المريس والأقصر يمثل القصر جزء من تاريخ القرية ومصر لابد أن نحافظ عليه، والأمير يوسف كمال هو مؤسس كلية الفنون الجميلة ووهب 127 فدانًا من أرضه لتدريس الفنون الجميلة، وحصل إيجاز من الفتوى يستطيع من خلالها أن يوقف أرضه للصرف على مدرسة الفنون في منزله بدرب الجماميز بالقاهرة، أفنى عمره كله في التنوير وإنارة المصريين واستعادة الوعي المصري».

ولفت إلى أن الدكتور منصور النوبي عميد كلية الآثار السابق أوصى أن يحلق هذا القصر بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، معقبًا: «عندنا كلية فنون جميلة وطلاب فنانين يحتاجون مكان للرسم وإقامة ورش فنية الخاصة بهم ومعارض، وبالتالي هذه نواة لأن يصبح صرحا فنيا مهما».

لميس الحديدي: مش كل مكان جميل المعمار لازم يتغير

من جانبها، علقت الإعلامية لميس الحديدي على هذه القصة، قائلة: «هو كل مكان جميل المعمار لازم يتغير بشيء قبيح المعمار! هيجيب كام يعني! التنوير مش بيع القصر، وأرجو من وزارة الآثار إنها تاخد القصر ده، البلد دي تاريخ وثقافة وتنوير وفن وهذا ما يميز مصر عن كل الدول اللي حواليها، وتمسكوا بتاريخنا منبعوش في مزاد علني».