لميس الحديدي: العمل الشرطي بمصر في تطور مستمر.. وإحساس الأمن مهم جدًا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، إن القطاع المصرفي المصري على موعد مع وافد جديد، وهو أجنبي، موضحة: «بنك ستاندرد تشارترد يفتتح أول فرع في مصر بعد 6 أشهر، وهذا يعتبر أول نتاج لتعديل قانون البنوك، وهو موجود في 70 دولة حول العام وأصوله 817 مليار دولار».

وأضافت لميس، خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة على قناة on، أن البنك حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي للعمل في مصر، موضحةً أن وجود ستاندرد تشارترد في مصر يدل على قابلية وجذب السوق المصرفية المصرية لاستثمارات جديدة، وتقديم خدمات جديدة على مستوى الاستثمار.

تحية لأرواح شهداء الشرطة

ومن ناحية أخرى، وجهت الإعلامية لميس الحديدي، التحية لأرواح شهداء الشرطة، قائلة إنهم ضحوا بحياتهم وأرواحهم كي يعيش الجميع آمنين.

وتابعت: «العمل الشرطي بمصر في تطور مستمر، وفي حياتنا العادية حدث تطور كبير، وحتى جرائم السرقة بقى يتقبض على المتهمين بسرعة ويقدموا للمحاكمات».

الإحساس بالأمن

واستطردت لميس: «إحساس الأمن مهم جدًا، وينبع من شعور المواطن المصري بقوة الأجهزة الأمنية، وإن الناس تنزل الشوارع متأخر ده إحساس بالأمن، والداخلية المصرية استطاعت ترسيخه في نفوس الناس، ولا نتحدث هنا عن رجل أمن على رأس كل شارع، لكن الإحساس بقوة مؤسسات الدولة وقوة المؤسسة الأمنية القائمة على أمن وأمان الوطن».