بريد الوطن.. أماكن لا تُنسى: قصر الأمير يوسف كمال

سوف نذهب اليوم فى رحلة شيقة عبر الزمن لنشاهد مكاناً جميلاً، مكان يعيد إلينا إحياء الماضى برونقه وبهائه، حديثنا اليوم عن قصر الأمير يوسف كمال الذى يزين حى المطرية بالقاهرة، سؤال يتبادر إلى أذهان القارئ العزيز تُرى من الأمير يوسف كمال؟ وتأتى الإجابة بأنه أحد الأثرياء الذى كان يملك ثروة طائلة، وكان مسئولاً عن مديرية بأسرها، أما عن القصر فالذى قام ببنائه هو المهندس المعمارى «لاشاك بك»، وكان ذلك فى عام 1908 وقام بأعمال الزخرفة المهندس الإيطالى نياتكى عام 1910، القصر يتوسط حديقة مساحتها 14 فداناً، وللقصر عدة محتويات، أهمها حظائر الخيول وكلاب الصيد، الطابق الأول يتميز بعدة قاعات فخمة، أهمها القاعة الإسلامية التى تمتاز بسقفها النادر، وبها مجموعة من الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى دولاب مثبت فى الحائط يحمل اسم السلطان المصرى برقوق، وإلى جوارها غرفة الفسقية الأثرية جدرانها من القيشانى الأثرى المحلى بالآيات القرآنية والأرضية من الفسيفساء، وفى الجهة المقابلة من الطابق نفسه غرفة الطعام على الطراز البيزنطى. أما عن الطابق العلوى فيشمل غرفة الطعام وغرفة الملابس، أهم ما يميز هذا الطابق فهو القاعة الصينية اليابانية التى تتميز بالطراز المختلط الذى يجمع بين الصين واليابان.

مينا سمير

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