أستاذ اقتصاد: المصريون يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن السنوات التي تلت ثورة 25 يناير حدث انهيار لبعض مؤسسات الدولة، على الرغم من أن الثورة قامت من أجل صنع عالم أفضل، مبينا أن المصريين يتذكرون اختفاء كثير من السلع التموينية، والطوابير على الخبز، خاصة في عام 2012 وعام حكم الإخوان حيث لم يعد هناك رؤية وجعل هذا التصنيف الائتماني يقل لمصر 4 مرات وهذا حدث لأول مرة وقاربت مصر على الإفلاس.

في 2015 تبنت مصر الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «العمدة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن حجم الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 15 مليار دولار فقط وكان معدل النمو لم يتجاوز 2% وهذا كان يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير إلى نفق مظلم ولكن في عام 2015 تبنت مصر الإصلاح الاقتصادي وبدأ المصريون يشعرون بالرخاء الاقتصادي في الوقت الحالي وتحقيق نتائج الإصلاح الاقتصادي.

مصر أصبحت لاعبا إقليميا مهما

وأوضح أن مصر أصبحت لاعبا إقليميا مهما ولديها من أقوى الجيوش في العالم وأصبحت دولة يضع الجميع لها الاعتبار، مبينا أن مصر كان لديها أزمة في الكهرباء ولكن حاليا أصبح لديها اكتفاء ذاتي من السلع ونحو 90% من الأرز واكتفاء ذاتي في عام 2018، مبينا أنه رغم أزمة فيروس كورونا إلا أن مصر حققت معدل نمو بالموجب بعكس الأرجنتين والهند وتركيا وإندونسيا.