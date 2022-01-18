وكيل نقابة المعلمين: تعيين المدرسين «ثمرة» الإصلاح الاقتصادي

قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، إن الإعلان عن تعيين 30 ألف معلم في وزارة التعليم بشكل مستمر لـ5 سنوات يعد الثمرة المنتجة من الإصلاح الاقتصادي مبينا أنه سيتم إضافة حافز للمعلمين يصل إلى3.1 مليار جنيه، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتطوير المعلمين وتعليمهم المنهج الجديد واعتمد المبلغ اللازم لتطويرهم.

نقص في عدد المعلمين

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك نقصًا في المعلمين ووصل العجز إلى جميع التخصصات حيث يوجد عجز كبير جدا في اللغات ثم عجز في مواد الأنشطة والتربية الفنية.

الأماكن النائية الأكثر احتياجا للمدرسين

وأوضح وكيل نقابة المعلمين، أن محافظات مطروح وسيناء والجيزة هي الأكثر احتياجا للمدرسين مبينا أن المناطق النائية في القرى أيضا يوجد فيها عجز في عدد المدرسين ويجب الاهتمام بالمدراس في المناطق النائية، مطالبا أن يكون التعيين مستمرًا، ويقتصر على خريجي كلية التربية الموجودين في الشارع وليس لهم وظيفة أخرى غير التدريس، موضحا أن خريجي الجامعات المختلفة يمكنهم أن يحصلوا على دبلوم تربوي من أجل العمل كمدرسين في المدارس.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرا قرارا اليوم برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه للقطاع الخاص والعام وزيادة مرتبات المدرسين وأستاذة الجامعة المتفرغين.