حسني عبد ربه يوجه رسالة للمنتخب قبل مباراته مع كوت ديفوار: احذروا من أول دقيقة

قال حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر السابق، على مباراة مصر وكوت ديفوار ببطولة أمم أفريقيا، قائلا إنه يعيد ذكرياته مع أي بطولة أفريقية، «ذكريات جميلة وماتشات صعبة، المنتخبات الأفريقية طول عمرها عندها عدد محترفين في البطولات الأوروبية ولاعيبة تمتاز بالسرعة والقوة والمهارة».

مباراة صعبة بالتأكيد

وأضاف «عبد ربه» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، أن الكرة الأفريقية تمتلك لاعبين محترفة، ومباراة المنتخب أمام كوت ديفوار اليوم ستكون صعبة بالتأكيد.

واستعاد ذكريات مباراة المنتخب أمام كوت ديفوار والتي فازت فيها مصر بأربعة أهداف، قائلا: «كل الناس مكنتش ساعتها متفائلة، نفس الوضع الحالي، وكان ساعتها منتخب ديروجبا، وبيضم مجموعة محترفين أعلى من الجيل الموجود دلوقتي، لكن جيلنا كان عنده ميزة وهي عدم الخوف».

ووجَّه رسالة للاعبي المنتخب قبل مباراة الغد، قائلا: «لازم يثقوا في نفسهم، وأن احنا نقدر، والماتشات دي بتبقى ماتشات طموح للاعيبة لازم يعرفوا إن مفيش فوارق، زي ما إنت قلقان هما قلقانين أكتر منك لأنهم عارفين قيمة المنتخب لمصري، ولازم تستغل دي».

المهم بداية المباراة

وواصل: «لازم المنتخب يعرف كوت ديفوار من بداية الماتش أنه عاوزين يكسبوا، لأننا لو تراجعنا واستنيناهم ويجوا ويهاجمونا هيبقى الماتش صعب علينا، لازم اللاعيبة تنزل المباراة يبقى فيه توازن بين خط الهجوم والدفاع ولازم يبقى عندنا البداية اللي عاوزين نكسبها».

واستكمل: «منتخب كوت ديفوار خوفه بمرور الوقت لو ادينالهم الثقة، عندهم لاعيبة على أعلى مستوى فنيا وبدنيا، ولو إيدانلهم الفرصة يدخلوا المباراة ويهاجمونا هيتعبونا، والمباريات اللي زي دي عاوزة هدوء أعصاب، مننزلش المباراة نطلع كل طاقتنا ولا نتراخى في نفس الوقت».