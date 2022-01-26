عاجل.. حجز الطالب المتهم في واقعة مصطفى محمد داخل قسم شرطة أبو النمرس

قالت مصادر أمنية إن جهات التحقيق قررت حجز المتهم في واقعة اللاعب مصطفى محمد، داخل قسم شرطة أبو النمرس حتى ورود التحريات.

واضافت المصادر أن جهات التحقيق استمعت لأقوال الطالب والمسؤولين في المعهد وقررت حجز المتهم حتى الغد لحين تلقي معلومات وتحريات حول الواقعة.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بانتحال صفة لاعب منتخب مصر مصطفى محمد، لأداء أحد الامتحانات بدلًا منه بالمعهد العالي بشبرامنت أمس الاثنين، بعد تلقي بلاغ من أحد مسؤولي المعهد، لقسم شرطة أبو النمرس.

زميل مصطفى محمد: كنت بنقذه من الرسوب

مفاجآت التحقيق تشير إلى أن الشاب المتهم خريج كلية الآداب، قائلًا: إنه كان يحاول إنقاذ صديقه من الرسوب، خاصة أنه الآن ضمن لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

واعترف الشاب أمام النيابة العامة، بتفاصيل الواقعة، وتضمنت أقواله مفاجآت كبرى، مشيرًا إلى أنه قام بأداء ثلاثة امتحانات بدلًا من زميله لاعب منتخب مصر، وكان هذا الامتحان الرابع له قبل كشفه من قبل أحد مسؤولي المعهد.

وقامت جهات التحقيق بفحص أوراق الإجابة الخاصة باسم اللاعب، بعد إلقاء القبض على الشاب، ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة التحقيق في الواقعة لكشف كافة تفاصيلها.

تصريحات والد اللاعب مصطفى محمد

في الوقت نفسه خرج والد مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونادي جالاتا سراي التركي، لينفى أداء صديق نجله للامتحانات بدلا منه في المعهد العالي بشبرامنت، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ويدعو إلى الضحك.

وقال والد اللاعب مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لمصلحة من هذه الشائعات التي تخرج على مصطفى، وهو يمثل منتخب مصر في بطولة قارية».

وأضاف: مصطفى محمد لو كان عنده امتحان كان هيعتذر أو يتقدم بالتماس لوزارة التعليم العالي في ظل تمثيله لمصر في محفل دولي.