أول رد رسمي من «التعليم العالي» على واقعة مصطفى محمد: التحقيقات جارية

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.

وأشارت، إلى أنه سيجري إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.

يُشار إلى أن قوات الأمن كانت تلقت بلاغًا أمس الاثنين من المسؤولين بالمعهد، يفيد بانتحال شاب للصفة الشخصية اللاعب مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني، الذي ينافس الآن مع الفريق ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، وأدائه للامتحان بدلا منه.

وتم ضبط الشخص منتحل شخصية لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، واعترف خلال التحقيقات معه بارتكاب الواقعة بدافع مساعدة مصطفى محمد، زاعماً في أقواله «صاحبي وبنقذه»، لأنه يمثل منتخب مصر حالياً في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.