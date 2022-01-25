وزير التعليم العالي عن واقعة مصطفى محمد: نحقق وممكن يطلع ملهوش ذنب

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة فتحت تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد خريجي كلية الآداب، بانتحال صفة لاعب منتخب مصر مصطفى محمد، لأداء امتحانات الترم الأول في معهد المدينة العالي للتكنولوجيا بشبرامنت والمقيد فيه الطالب مصطفى محمد بالفرقة الثانية بدلا منه، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخطأ.

وزير التعليم العالي: مصطفى محمد ممكن يطلع ملهوش ذنب

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك خطأ حدث والواقعة قيد تحقيق للتأكد حقيقتها، وسنعمل على تحقيق مبدأ العدالة، قائلا: «من الممكن أن يكون مصطفي محمد ملهوش ذنب خالص في القصة، وجار التحقيق في كل شيء».

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات تسير بصورة منتظمة

ومن جهته، كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة المستند المتداول بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري للاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، من المعهد العالي بشبرامنت، نتيجة واقعة ضبط منتحل لصفة وشخص اللاعب لأداء الامتحان بدلا منه، مؤكدًا أن الواقعة تتعلق بمعهد الإدارة بمدينة شبرامنت وليس معهد الهندسة الملتحق به اللاعب.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد في تصريحات خاصة للوطن، أن الواقعة تم إحالتها للنيابة ولم يتخذ فيها أي قرار حتى الآن، موضحًا أن واقعة معهد شبرامنت قيد التحقيقات وأن ما تم تداوله عن الفصل حتى الآن تشابه أسماء وأنها تتعلق بمعهد آخر.